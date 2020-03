- Dans la nouvelle demo paru hier sur Capcom tv j'ai relevé quelques points intéressants. ( Risques de spoilers ).



- Tout d'abord des clins d'oeil à foison comme une ost du générique de fin de RE2 original. Je ne dirais évidemment pas où pour laissé la découverte.



- les zombies qui sortent des carcasses de véhicules comme dans RE3 original.



- le thème de la save room free from fear est de retour.



- Pour ceux qui en doutais cette demo confirme le beffroi avec le cadran et ces joyaux, qui cette fois a changé de place par rapport à l'original.



- Une nouvelle mécanique de gameplay en plus de l'esquive il y aura un bouton a spam pour une technique d'évasion.



- les dégâts localisé seront toujours présent.



- Retour des barils d'explosifs et ajout panneau électrique.



- Système aléatoire des objets dans les caisses en bois.



- Système de poudres présent.



Bestiaire confirmer :



Hunter bêta

Hunter gamma

Nemesis

Zombies

Chien

Vert géant

Drain Deimos



Reste à confirmer :



Corbeaux teaser

les araignées

Brain suckers



Armes confirmer :



Pistolet

Couteau

Grenade à fragmentation

Fusil à pompe

Lance grenade



Reste à confirmer



Magnum

Lance mine

Gatling

Lance roquette



Lieux confirmer :



Centre ville raccoon city

Commissariat de police

Hôpital

Beffroi

Égouts

Métro



Reste à confirmer :



Le parc de raccoon city

L'usine de traitement des eaux



Herbes confirmer :



Verte

Rouge



Reste à confirmer :



Herbes bleu



Absence du mode mercenaires remplacer par RE résistance.



Sélection des choix absant, par le fait il n'y aura plus qu'une seule fin plus cohérente.



Aucune information sur les énigmes pour ne pas spoilers.



Personnages tous confirmer et retravaillé pour être plus attachants.



Tyrrell

Murphy

Brad

Dario

Nicholai

Michail

Carlos

Jill



Scénario plus dramatique.



Aucune information sur les épilogues.