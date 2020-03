Organisateurs de l'E3 :Organisateurs de l'E3 :Bon j'extrapole mais c'est globalement le constat actuel. Le salon est toujours maintenu mais on sent un discours de moins en moins sûr au fil des jours, les organisateurs assurant néanmoins vouloir prendre les mesures de protection adéquate sans que cela ne puisse rassurer.Z'avez bien choisi votre année pour pousser l'aspect influenceurs & publics, les mecsPerso, à moins d'un changement d'ici la fin du mois, je sens l'annulation de l'E3 2020.C'est une année de merde, on commence à la comprendre.Sony doit déjà organiser son truc à part.MS fera de même.Et Nintendo avec leur Direct, ils s'en branlent j'imagine

posted the 03/05/2020 at 08:00 AM by shanks