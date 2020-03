Coucou Kyo !Je me suis récemment remis à faire des vidéos sur ma chaîne YouTube et je pensais que ce serait cool de vous en partager une sur lequel j'ai passé pas mal de temps :Qui se souvient de l'affaireet sa sorti anticipée par erreur au Japon sur 360 ? Celle qui fut simplement annulée après que le jeu ai été rendu disponible quelques heures seulement ? Eh bien cette version je vous en montre les differences par rapport à sa petite sœur sur Xbox OneEnjaillez et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des autres vidéo aussi(Je posterais sûrement les plus ambitieuses de mes vidéos ici si elles ont un bon potentiel pour les joueurs "niche"