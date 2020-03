En manque de jeu de Skate comme "Skate" ou "Tony Hawk pro Skating". Skater XL arrive sur Playstation 4. Le titre est déjà en accès anticipé sur Steam depuis le 19 décembre 2018,il est également prévu sur Xbox one et Switch. Présentation du jeu par Zuka ingame (Mise à jour du jeu sur steam datant d'octobre 2019)

posted the 03/04/2020 at 06:08 PM by bigbogoss