Bonjour, j'aurais une question technique.

J'ai préco le collector de Ori2 sur Xone parce qu'il est beau. N'ayant pas de Xboxone, je compte le faire sur PC et je voulais savoir si j'allais pouvoir profiter de l'option crossplay Play anywhere via un code fourni avec le jeu ? En gros vais-je devoir repasser à la caisse pour une version démat pc pour jouer ou pas ?



Merci d'avance.