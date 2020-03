Pack 9,99€

Pack 1 (disponible)

Trois nouveaux Jeux de l'étrange et trois tenues spéciales.

-Inclut également l'objet bonus "lampe de poche de Type E", utilisable dans le mode Histoire et dans la Tour Hantée pour faire apparaître la tête de l'Ectochien.



La seconde partie du DLC : le 31 juillet prochain



Mise à jour : 1.30 (Gratuite et disponible)

-Possibilité de jouer aux Jeux de l'étrange en solo (sous la forme d'un mode entraînement sans adversaires)

-la Tour hantée : les fantômes peuvent maintenant apparaître dans les missions consistant à vaincre les corbeaux et à récolter de l'or / Cinq nouveaux types de fantômes rares / Un mode avec 20 étages ont été ajoutés.

-Nouvelle fonctionnalité "Albums", permettant d'écouter les musiques du jeu.

JVC