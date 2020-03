C'est le 4 mars 2000 que la PS2, la bête à été lâchée au japon. C'est la console de Sony que j'attendais avec une très grande hype et des étoiles pleins les yeux (et des étoiles, j'en ai vu tout au long de la vie de cette console)C'était l'époque ou Amazon n'existait pas et ou l'on voyait les files humaines attendre leur précieux.Ma première claque à été Devil May Cry 1 sur PS2... rapide, nerveux, possibilité de balancer les adversaires dans les airs pour les canarder avec une certaine classe, boss énorme bien que peu nombreux...Ma première déception a été Metal Gear Solid 2 (il faut dire que j'en attendais peut-être bien trop)Le trop faible nombre de boss à affronter, les trop nombreuses cinématiques ennuyeuses et un certain Raiden qui n'a pas la classe de Solid Snake m'a vraiment refroidi sur cette série (pendant un petit moment, j'ai cru qu'à l'image de Symphony of the Night, il fallait faire des actions en particuliers pour débloquer d'autres passages ou rencontrer d'autres personnages!)En dehors de ça, la PS2 c'était Onimusha (1, 2 et 3), GT 3, Xenosaga, Maximo, FFXII (pas fait le X et X-II), Okami, Silent Hill 2, Dragon Ball Z Budokai 2 et 3, DBZ Sparking, les jeux de fight de Capcom et SNK, God Hand, Time Crisis (2 ou 3) et un autre jeu de tir de Namco avec des vampires, Tekken 5, Shinobi et Kunoichi, Project Zero 1 et 2,... et certainement bien d'autres que j'ai oublié.Partagez vos souvenirs avec "l'unique playstation" comme l'appelait Ken Kutaragi