L'Otaku et sa Mère

Voilà, après Bleach Heat the Soul ces derniers jours, je continue un peu les Stream avec cette fois ci le jeu Saint Seiya Omega Ultimate Cosmo et son histoire originale écrite par les scénaristes de l'anime racontant un arc poseidon se situant entre l'épisode 23 et 24 de la série.Je jouerai avec la traduction en français de l'histoire pour les interessés.Le stream commencera aux alentours de minuit (si je le commençait maintenant, je pourrais streamer que 10 minutes)hesitez pas à me suivre pour avoir la notification de début.