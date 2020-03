Alors l’avis général étant plutôt dithyrambique, je vais être plus mesuré.



D’un point de vue esthétique c’est réussi y’a rien à dire, les éloges sont mérités, sauf peut être que quelques points ratés comme la fumée statique qui s’échappe du réacteur Mako même sur PS1 elle était mieux faite. Également les murs invisibles, les décors pour la plupart indestructibles ainsi que l’épée en mode ghost qui traverse tout c’est pas terrible. par contre le côté couloir qu’on lui reproche c’est un faux procès puisque ça existait déjà à l’époque de FF7.



d’un point de vue sonore les pistes sont celles d’origine sauf qu’elles s’adaptent à l’action et c’est tellement bien fait que c’est à peine perceptible, beaucoup de jeux ont essayé mais les changements de rythmes trop brutaux donnait un côté nanard au procédé, la c’est nickel.



La narration : le matériau d’origine est pour l’instant respecté, sauf qu’il y’a quand même un gros bémol qui est la mise en scène, y’a certains moments quand même bien ridicule comme le discours ecolo de Barret dans l’ascenseur qui est vraiment WTF, c’est tellement théâtral que c’est malaisant, c’est surjoué à mort ( tout le monde accuse la voix française mais c’est pareil dans la version Japonaise ) c’est une tendance que les japonais ont au surjeu qui existait déjà à l’époque des 16/32 bits mais qui par l’absence de voix et de mise en scène n’était pas flagrant, depuis la génération 128 et surtout après c’est devenu un vrai problème surtout que ça tranche avec la sobriété des grosses productions occidentale.





Le gameplay : C’est très rythmé et en même temps il faut réfléchir, perso je considère que finalement c’est une bonne chose d’avoir choisi le temps réel avec une dimension tactique, le tour à tour m’aurait pas dérangé mais le changement d’écran que ça implique, la mise en scène avec la présentation de l’arène de combat et des personnages, puis la pose finale ça aurait clairement tué le rythme. c’est con à dire mais à l’époque où FF7 était sortit internet était peu présent, les séries ressemblait pas du tout à celles d’aujourd’hui, y’avait pas de smartphones, nos cerveaux étaient donc beaucoup plus disponibles et du coup on était plus patients, le tour par tour était adapté à l’époque, aujourd’hui avec toutes sollicitations qu’on subit c’est plus pareil et ce rythme me semble plus adapté. Reste à voir comment seront utilisé les materias, l’absence de saut me perturbe vraiment par contre.



l’ambiance : et c’est pratiquement le plus important dans FF7 et je dois dire qu’on se retrouve plongé dans cet univers, je retrouve parfaitement retranscrite cette ambiance si particulière qu’avait ce jeu en tout cas pour la partie action, les moments plus posés doivent aussi être réussi et pas être perturbé par des éléments comique à la con pour donner un côté Marvel à la chose, j’espère que les producteurs vont comprendre que non les joueurs ne sont pas forcément des excités de la manette qui crèvent d’ennui si ils ont pas de l’action ou de l’humour toutes les 30 secondes. Mais pour l’instant niveau ambiance c’est du FF7 pur jus c’est hyper prometteur sur ce point.



Et vous qu’en avez vous pensé ?