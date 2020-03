Caractéristiques du jeu :

Le jeu Void tRrLM(); //VOID TERRARIUM arrivera cet été sur Switch avec une belle édition collector en plus.Le collector sera aussi disponible sur PS4.Dans un monde contaminé par des champignons toxiques, un robot de maintenance abandonné trouve une jeune fille prénommée Toriko, entre la vie et la mort. Il s’avère qu’il y a de forte chance pour qu’elle soit le dernier être humain présent sur cette planète. Vulnérable face aux dangers dont regorge le monde extérieur, le robot construit un refuge à l’intérieur d’un terrarium, pour lui assurer sa survie. Afin d’améliorer, ainsi que de prendre soin de la santé fragile de Toriko, notre robot solitaire doit s’aventurer dans les terres polluées pour y récolter des ressources, tout en combattant des machines vagabondes et des créatures mutantes.Le voile sur le futur incertain de Toriko et de l’humanité tout entier se lèvera au cours de l’aventure…L’espoir dans un monde froid : Par le créateur de A Rose in the Twilight et htoL#NiQ: The Firefly Diary, cette aventure poignante combine des graphismes adorables à une histoire sombre dans un univers post-apocalyptique et fantaisiste.Un gardien sur mesure : Équipez-vous de divers équipements, capacités, et facultés, pour prendre part à des expéditions et ainsi améliorer vos aptitudes d’exploration. Affrontez des ennemis et prenez soin de Toriko, en lui fournissant de la nourriture, des soins et des gadgets pour rendre sa vie plus agréable dans ce monde chaotique.Les Mystères du Néant : Choisissez judicieusement votre équipement alors que vous combattez des ennemis au tour par tour dans des niveaux générés de manière procédurale. Ainsi, aucune aventure ne sera la même alors que vous ferez face aux déchets toxiques.Le jeu sera disponible sur Switch et PS4.