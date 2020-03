- j'ai trouvé réponse a une de mes plus grande inquiétude pour Re3



En trainant dans le forum de biohazard France, hunk confirme que contrairement a RE2 remake la save room de RE3 était fidèle a l'originale et ca c'est vraiment une fucking bonne nouvelle car bien trop discrete dans le remake du 2 en plus d'avoir été trop remasterisé.



J'espère que le reste suivra ou alors que capcom nous proposera les ost original en dlc mais ce serait tellement mieux que ce soit de base déjà fait.



D'ailleurs capcom n'a rien confirmé pour les ost original en dlc du coup ca sent vraiment bon cette fois si.



Maintenant vivement la DEMO