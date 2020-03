Alors que le tournage du film Uncharted pourra enfin débuté ce mois-ci, comme annoncé par Tom Holland en personne, le site Variety a appris qu'Antonio Banderas (Assassins, Desperado, le 13ème Guerrier...) avait intégré le long-métrage.



En plus de cet acteur que nous ne présentons plus, les sources de Variety indiquent que les équipes en charge du projet ont convaincu Tati Gabrielle (Les Nouvelles Aventures de Sabrina sur Netflix) et Sophia Ali (Truth or Dare) d'en être aussi.



Pour rappel, le film devrait sortir le 5 mars 2021 et sera réalisé par Reuben Fletcher à qui l'on doit Venom et les deux films Zombieland.