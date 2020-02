Those Who Remain vous place dans une histoire interactive d'horreur psychologique qui se déroule dans la petite ville tranquille de Dormont. Séparée de la structure de la réalité, cette ville est déformée par les ténèbres et les crimes de ses habitants. Edward, un homme à la vie parfaite, a été plongé dans l’obscurité.



Faites face aux atrocités reflétées par l'obscurité pour survivre à cette nuit à Dormont, alors que la santé mentale et le moral d'Edward sont mis à l'épreuve par l'ombre du mal qui reste cachée.

Date de sortie : 15 mai 2020 (PS4) / Été 2020 (Switch)

Plateforme : PS4, Switch

Genre : Aventure, Horreur

Développeur : Camel 101

Éditeur : Wired Productions

Le jeu Those Who Remain se date sur PS4, pour le 15 Mai. La version Switch elle arrivera cet été.Ça parle de quoi ?La version physique inclura la préquelle du jeu en comics digital “Those Who Remain : Lights Out”.