sur cette vidéo qui traite des jouets halo infinite , a 14 minutes 17 ont peut apercevoir quelque phase de gameplay mais pas issus du jeux final , néanmoins ont peut imaginer qu'il y'aura de grands espaces a halo combat Evolved , des bataille dans l'espace et la possibilité de naviguer sur l'eau avec un jet sky , sa me hype de fou , vivement d'en voir plus