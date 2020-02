Dernière itération du jeu avant une Alpha 3.9 qui va surtout se concentrer sur microTech et ses lunes, l’Alpha 3.8.2 est désormais disponible.Auprès de nombreuses corrections de bugs, même s’il en reste encore beaucoup qui seront probablement davantage attaqués par les équipes de CIG à l’occasion de la 3.9, la grande nouveauté c’est bien évidemment lede chez Anvil. Énorme vaisseau d’exploration riche de prestations, il est donc désormais accessible sur le PU, auxassez fortunés pour se le procurer, mais nul doute que vous devriez en voir un peu partout si vous vous connectez ces jours-ci tant ce vaisseau était attendu.La sortie du Carrack est évidemment l’occasion pour CIG de mettre en vente le vaisseau, une skin spéciale ainsi que le Pisces ou encore des mugs et des t-shirts. Il y en a pour toutes les bourses, mais sachez tout de même que le Carrack se négocie autour des 600€ ... À bientôt dans le ‘Verse !

posted the 02/27/2020 at 06:32 PM by codereferral