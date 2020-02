Salut Gamekyo,Je viens vers vous afin d'avoir quelques conseils de votre part !D'abord, concernant le groupe Agenda JV, je l'ai réouvert et l'article de mars est sur le point d'être finalisé, je me demandais donc comment revoir la mise en page ou si une information devait être ajouté à ces articles mensuels ?Ensuite, concernant le groupe Histoires et Anecdotes (HETA) je l'ai temporairement fermé, afin d'écrire quelques articles en avance et poster tous les anciens dessus avec des mises à jours aux niveaux des anecdotes et de la mise en page sans polluer la défilante d'articles déjà posté et peut-être changer le nom, mais je n'ai pas d'idées...Si des personnes veulent écrire des articles sur l'un de ces groupes, vous êtes bien sûr les bienvenus même si ce ne sont pas les groupes les plus passionnants...Enfin, j'ai un pote qui s'est lancé dans le YouTube Game et j'aimerais avoir quelques avis afin de lui partager pour qu'on corrige le tout (pas la peine de se moquer ou d'insulter la personne, merci)Voici sa première vidéo:Merci à vous d'avance les gars !