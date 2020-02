Disponible sur PC depuis fin 2018, Focus Home Interactive profite de la PAX East 2020 pour donner des nouvelles des versions consoles de son FPS multijoueur tactique avec un trailer.Le mode Histoire (solo, coop à 2 en écran partagé ou à 4 en ligne) qui avait été annoncé lors de l'E3 2017 a malheureusement l'air d’être passé à la trappe.Insurgency: Sandstorm sortira le 25 aout sur Playstation 4 et Xbox One.

posted the 02/26/2020 at 07:06 PM by kamikaze1985