Un nouvel accueil sur Xbox One

L’Accueil Xbox One a été repensé pour avoir une meilleure réactivité, stocker votre contenu préféré et vous permettre d’accéder plus rapidement aux expériences de jeu. Muni de lignes dédiées pour Xbox Game Pass, Mixer, la communauté Xbox et le Microsoft Store, le nouvel Accueil offre également une flexibilité supplémentaire pour ajouter ou supprimer des lignes pour une expérience personnalisée.



Bibliothèque de jeux et applications

Avec la mise à jour de février, nous vous offrons d’autres façons d’organiser votre contenu. Le regroupement de contenu accélère la recherche et le lancement de vos éléments, alors que de nouvelles icônes sur les versions d’évaluation et les démonstrations de jeu permettent de distinguer plus facilement des jeux complets. De plus, nous avons placé les principaux paramètres des jeux et applications dans votre bibliothèque afin de simplifier les mises à jour, les installations à distance, etc.



Des GIF dans les conversations de chat

Les images et GIF animés envoyés à partir de l’application mobile Xbox (iOS ou Android) ou de la nouvelle application Xbox (bêta) pour PC Windows 10 peuvent désormais être affichés dans des conversations de messagerie sur votre console Xbox One. Les images peuvent être ouvertes en mode plein écran et vous pouvez contrôler le contenu affiché dans vos paramètres de sécurité des messages.



Le téléchargement de jeux groupés

Les membres Xbox Game Pass bénéficient désormais d’un contrôle supplémentaire sur les éléments à installer à partir de jeux regroupés, tels que Shenmue I et II. Notre nouveau sélecteur vous permet de choisir le jeu à télécharger et à lancer en premier.



Choisir l’emplacement des notifications à l’écran

Vous pouvez maintenant décider où vous souhaitez que les notifications apparaissent sur votre écran. Accédez à Paramètres > Préférences > Notifications et sélectionnez Position de notification par défaut pour choisir parmi six emplacements sur votre écran. (Vous pouvez les déplacer si elles bloquent quelque chose dans un jeu ou une application.) Sachez que certains jeux peuvent modifier cet emplacement en fonction de l’expérience de jeu.