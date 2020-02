On réalise assez vite que l'on ne peut pas l'égaler, alors on se lance sur quelque chose de différent. On tente cet autre truc. Et ce qu'on se demande avec une suite, c'est si on veut vraiment la faire et si on veut que Sony, qui nous laisse beaucoup de liberté, nous donne le choix ? Nous avons réalisé Uncharted 4 et depuis nous n'en avons pas fait d'autre. Peut-être un jour ce sera le cas, nous verrons.

Avec, on pensait Nathan Drake définitivement rangé des voitures. Son réalisateur lui-même l'avait dit. Mais voilà que dans le cadre d'une émission portant sur, il a rouvert la porte.Les comédiens Nolan North et Troy Baker sont deux pointures, deux personnes incontournables du doublage de jeu vidéo. Réunis à plusieurs reprises, ils ont également leur chaîne YouTube commune,Dans un épisode récent de leur format, que vous pouvez découvrir ci-dessous, les joyeux lurons sont accompagnés d'Ashley Johnson et d'un certain Neil Druckmann, directeur créatif et vice-président deAux alentours de la quarante-quatrième minute, la discussion porte sur l'approche du studio concernant les suites, et en particulierdont le deuxième volet arrive ce printemps, et voilà ce qu'il déclare :Ce à quoi Nolan North, la voix et les mouvements de Nathan Drake, répond qu'il faudra en parler, ajoutant ensuite que la déclaration de Druckmann venait juste de faire exploser Internet.Depuis, des rumeurs envoient la licence du côté d'un autre studio. Mais Nathan Drake, dont c'était normalement la dernière escapade, et elle était plutôt réussie, pourrait-il revenir, à la Indiana Jones ? Faut-il le laisser tranquille, que ce soit Naughty Dog ou non qui s'en occupe ? Tant que de questions pour quelques mots que, ça se trouve, Druckmann ne pense même pas.Concentrons-nous déjà sur