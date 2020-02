Bon, voilà la fournée de MarsLe Riddler est de retour pour terroriser Gotham City, mais ses horribles devinettes ne sont que le présage d’une crise encore plus importante. Avec l’arrivée d’un l’impitoyable agent fédéral, Batman doit composer avec des alliances douteuses, tandis que Bruce Wayne se lance dans une série de duperies périlleuses. A quel point le laisserez-vous s’enfoncer dans sa noirceur ?Quand une vague de crimes mystérieux frappe Sequin Land, Shantae, l’héroïne demi-génie, va devoir sauver le pays ! Dans ce jeu de plateformes en 2D, utilisez son attaque dévastatrice de fouet capillaire pour éjecter les monstres ou sa danse du ventre pour la transformer en créature redoutable ! Faites tomber les commanditaires de chaque crime et préparez-vous à la confrontation finale face à l’ennemie jurée de Shantae : la boucanière téméraire Risky Boots !Dans ce dernier volet choc de la saga de Lords of Shadow se déroulant à la fois aux époques médiévale et contemporaine, Dracula revient une fois de plus, affaibli et brûlant de se libérer des chaînes de l’immortalité. Face à une nouvelle et puissante menace, le seigneur des vampires doit recouvrer ses anciens pouvoirs – et la clé de cela se trouve dans son château. Toutefois, le célèbre clan des Belmont cherche aussi sa destruction finale.L’univers de Sonic sombre dans le chaos lorsqu’une force mystérieuse surgit et crée des failles temporelles qui propulsent Sonic et ses amis dans le passé. Sonic y rencontre des personnages familiers de son passé et notamment une version plus jeune de lui-même ! Les deux personnages vont devoir faire équipe pour vaincre l’ennemi, sauver leurs amis et découvrir l’auteur de ce plan diabolique.