Ce hub, c'est une tuerie pour les voyageurs comme moi ! Plus besoin de trimbaler son pc portable en voyage. Tu branches la carte mémoire de ta caméra, tu branches ton disque dur externe et hop, tu vides ta carte mémoire directement sans passer par un pc portable et tu es reparti pour une nouvelle journée de "tournage".Cet hub te permet aussi de recharger 2 fois ton smartphone (Powerbank de 6700mAh).Il fonctionne également comme un répéteur pour étendre ton wifi dans ta maison.Mais également comme un routeur ! Par exemple, tu es à l'étranger à plusieurs, tu achètes une seule carte sim uniquement. Tu partages ta 4G. Cet hub va choper ta 4G et la diffuser à tout le monde ! Et si tu branches un disque dur par exemple (des films) sur cet hub, tout le monde y aura accès sans fil.C'est vraiment un tout en 1, c'est top pour les voyageurs, je vais l'utiliser tous les jours.Pour vider une micro sd de 64gb, il faut 45min, donc assez rapide sachant que c'était des gros fichiers de 4gb lors de mon test. J'ai acheté ce produit 55€.Et seconde réception, les fameuses tongs fabriqués au Brésil, célèbre marque brésilienne, les Havaianas. Le Top du top en terme de confort & robustesse, tu peux les garder des années ! Acheté 12€ seulement !Bientôt la Thaïlande !!!