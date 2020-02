Les leaks, ça fait plaisir aux joueurs mais comment les développeurs les perçoivent-ils? (la vidéo doit être calé au bon moment, soit à 12m35sec) [video]http://youtu.be/l7f4aNtJk_M?t=740[/video] En dehors du fait que ça démontre les pratiques honteuses d'un certain ménestrel (j'aurai vraiment voulu éviter de parler de lui!!), les leaks doivent être démoralisant pour les équipes de développement. Lien de la vidéo (voir à 12m35s) https://youtu.be/l7f4aNtJk_M

posted the 02/24/2020 at 10:44 PM by xenofamicom