Ces données sont relayées par nos confrères de Digital Foundry, dans un article rédigé par Richard Leadbetter sur Eurogamer qui fait mention de plusieurs données techniques. Outre la puissance du GPU mentionnée en amont, il est indiqué qu'il serait muni de 36 processeurs Navi développant 2000 MHz, alors qu'en comparaison, la PlayStation 4 Pro affiche 911 MHz. Selon les informations indiquées, le GPU équipant la PS5 aurait trois modes de fonctionnement disctincts afin de répondre aux exigences de rétrocompatibilité tout en consacrant l'intégralité de la puissance disponible à faire tourner les jeux de nouvelle génération. Le mode Gen0 offrirait ainsi les mêmes performances graphiques qu'une PS4, Gen1 pour celles des PS4 Pro et enfin Gen2 pour la Playstation 5.



L'auteur de l'article indique en outre que "les specs de la Playstation 5 mises en avant par les fuites montrent que la machine recherche un équilibre entre le prix et les performances" :



"Si l’on considère un plausible 16 Go de GDDR6 et un SSD de 1 To, cela semble parti pour être bien cher – mais comparé au monstre qu’est Series X, elle aura bien plus de chances d’atteindre l’objectif magique de 399$ en prix d’entrée."



Si ces données paraissent plausibles, il est cependant nécessaire d'attendre confirmation de la part de Sony, potentiellement poussé à diffuser plus d'informations, au regard d'une communication autour de la prochaine Xbox Series X qui s'intensifie, notamment par le biais de Phil Spencer qui vient de livrer de nouveaux détails.

Giusnake en ce moment...