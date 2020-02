Qui l'aurai cru? Le bide annoncé n'en est pas un, bien au contraire.On apprend donc que le film Sonic vient de dépasser les 200 millions de recettes en 10 jours d'exploitation à travers le mondeOn a quand même évité la chatastrophe avec ce design bien naze...On notera que Sega c'est vraiment plus fort que toi car aucun jeu Sonic n'a été envisagé pour accompagné la sortie du film (même pas de remaster ou un bundle histoire de surfer sur ce succès... n'est pas Nintendo qui veut

posted the 02/23/2020 at 11:40 PM by xenofamicom