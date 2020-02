Bonne nouvelle pour les abonnés et affectionados de GeForce Now, la version Steam du prochain titre de CD Projekt sera jouable sur la plateforme de streaming de Nvidia dès son lancement le 17 septembre 2020.



Les joueurs ayant souscrit à un abonnement Fondateurs (5,49€ par mois) pourront explorer les rues de Night City en RTX ON, même sur Mac. D'ailleurs, Nvidia et CD Projekt RED collaborent déjà pour faire gagner une GeForce RTX 2080 Ti édition Cyberpunk 2077 collector.



Cyberpunk 2077 sera également disponible sur Google Stadia à une date encore indéterminée.