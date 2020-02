Dans la vidéo ci-dessous montrant l’envers du décor, Industrial Light & Magic a dévoilé comment la technologie d’Epic Games a été utilisée pour permettre aux acteurs de voir directement les effets spéciaux lorsqu’ils filmaient les scènes grâce à un système d’écrans LED à 270° entourant les acteurs , plutôt qu’un traditionnel fond vert. Selon Jon Favreau, créateur et scénariste de la série, 50% de la première saison de The Mandalorian utilise cette nouvelle technologie basée sur l’Unreal Engine 4. Quant aux environnements 3D, ils ont été créés par Industrial Light & Magic (filiale de LucasFilm) et édités en temps réel lors du tournage grâce au pouvoir des processeurs Nvidia.

Who likes this ?

posted the 02/23/2020 at 08:08 AM by gat