Vive le demat! En ce moment, y'a pas mal de jeux japonais que vous pouvez chopper sur le Playstation Store... Voici ma petite selectionNier Automata à -50%Resident Evil 2 Remake à 19,99€Monster Hunter World à 14,99€Devil May Cry V à 19,99€Kingdom Hearts III à 20,99€Dragon Ball FighterZ à 17,49€Tekken 7 à 9,99€CodeVein à 34,99€Dark Souls III à 9,99€Ni No Kuni II à 9,99€Persona 5 à 13,99€Judgment à 29,99€Catherine FullBody à 24,99€Dragon Quest XI à 29,99€Dead of Alive 6 à 24,99€Nioh à 9,99€Resident Evil à 4,99€Resident Evil 0 à 4,99€Yakuza 0 à 9,99€Yakuza 6 à 19,99€Oninaki à 29,99€Kill la Kill If à 12,99€Odin Sphere à 12,99€The Caligula Effetg Overdose à 12,99€Wonderboy à 6,99€Shining Resonance Refrain à 12,99€Valthirian Arc: Hero School Story à 3,99€Onechanbara Z2: Chaos à 4,99€Nippon Marathon à 5,99€Grand Kingdom à 6,99€