Ayant constaté que certains joueurs n'ont jamais joué au premier Xenoblade (sorti sur Wii en 2011 en europe) et que la version Switch du remaster/remake arrive a grand pas vu qu'il a été évalué en Corée du Sud, j'ai pensé qu'un petit article sur la version Wii pourrait intéresser quelques uns (c'est toujours mieux qu'un énième article inutile sur la PS5 vs XSX...)Il faut savoir que Nintendo a balancé la vidéo à un moment random de l'E3 2009 (la bande annonce n'est même pas passé durant leur conférence!), et que celui-ci ne s'appelait pas Xenoblade mais "Monado: Beginning of the World":La seule info qu'on avait à ce moment, c'est que Nintendo serait l'éditeur. Rien sur le développeur, mais des rumeurs laissaient entendre que ce serait Monolith derrière ce titre.Il aura fallu attendre fin janvier 2010 et une réunion devant les actionnaires pour en savoir plus: le jeu est bien développé par Monolith Soft, et est dirigé par Tetsuya Takahashi. On évoque une date de sortie pour le jeu: printemps 2010 mais au Japon seulement. En effet, le jeu n'est pas du tout prévu à ce moment sur les autres territoires... (une belle bêtise comme Nintendo sait les faire!)Pour rappel, c'est durant cette même présentation qu'on apprend que The Last Story est en cours de développement sur Wii et qu'il est développé par Mistwalker (dommage que la popularité de la Wii a complètement chuté au moment de ces annonces).La machine marketing se met en place, et Nintendo diffuse à rythme régulier ces vidéos (site officiel japonais)Ici un autre trailer ou l'on met en avant l'open world:Annoncé pour le 10 juin 2010 au japon, Nintendo se rendra compte (un peu tard) que le jeu commence à avoir un vrai petit succès auprès des fans de jrpg. Il se vendra à 85k exemplaires pour son premier week-end, un petit exploit pour une nouvelle IP qui finira aux alentours de 230k (Nintendo reconnaitra par la suite ne pas avoir assez soutenu son jeu). Takahashi n'aura que des retours positifs sur son jeu (il est d'ailleurs même frustré que les joueurs japonais ne lui reconnaissent aucun défaut!)Bref, Monolith et Nintendo sont contents.Aux Usa, on annonce qu'il n'y a aucun plan pour sortir le jeu. En Europe, c'est le silence radio (mais ils savaient que ça arriverait dès le succès du jeu au japon!)C'est en mars 2011 que l'on apprend que Xenoblade arrivera bien en Europe et en full option: doublage anglais et surtout japonais, textes dans toutes les langues européennes... Une localisation de très grande qualité (notez que les voix japonaises sont très bien, mais les voix anglais sont très soignées et j'espère qu'elles seront utilisés dans la version Switch).Détail amusant: les américains jalouseront notre version au point de l'importer en masse ce qui poussera Nintendo usa (sous l'impulsion de feu-Iwata) à le sortir sur ce territoire... et c'est bien là-bas qu'il fera ses meilleurs ventes! (560K Xenoblade Wii vendus alors qu'il est sorti qu'en 2012)Je vais pas vous la spoiler, car certains vont la découvrir avec cette version Switch (et je vous invite vraiment à ne pas être trop curieux pour mieux apprécier Xenoblade si vous le jouez pour la première fois)Il faut juste savoir que c'est sur le corps de 2 titans inertes que vous allez explorez ce gigantesque monde. Le héros de l'aventure est Shulk (bien connu depuis son intégration dans Smash Bros).Aussi, l'élément le plus important du jeu est l'épée Monado qui révélera ses secrets au fur et à mesure de l'aventure.Voici une vidéo qui reprend les lieux à explorer (pour info il n'y a rien de fake dedans, tout ce que vous voyez se trouve dans le jeu!)(dans la mesure ou l'on voit de nombreux lieux du jeu, cette vidéo pourrait peut-être gâcher la découverte de certains lieux magnifiques! C'est vous qui devez juger si vous aimez découvrir des endroits/lieux... si c'est le cas, éviter cette vidéo)Je vais essayer de la faire courte mais Xenoblade c'est:- Une bande son sublime, magnifique (Yoko Shimomura, ACE+, Manami Kyota, et Yasunori Mitsuda pour le thème de fin)Le main theme par Yoko Shimomura:- Un système de combat bien pensé, très tactique, qui offre de nombreuses possibilités et qui varient selon les ennemis (insectes, monstres au sol, monstre volant, ennemie mécanique, etc...)- Un monde vraiment gigantesque à explorer (aujourd'hui encore, il explose en superficie n'importe quel jrpg excepté Xenoblade X et j'ai un doute pour Xenoblade 2)- De nombreux personnages charismatiques avec un développement intéressant durant l'aventure.- Une histoire très bien écrite du début à la fin. Il y a l'histoire principale et les fameuses quêtes annexes qui eux varient du bon au moyen voir inutile...Pour le jeu que c'était à l'époque, on pouvait vraiment trouver peu de défaut (j'ai toujours reprocher à Xenoblade l'absence d'un moyen de transport pour explorer tout cet univers!). Je sais qu'il y a des membres qui auront des choses à dire, je leur laisse le soin de parler des défauts dans les commentaires.Pour terminer, la vidéo de comparaison entre la version Wii et la version Switch qui devrait arriver dans les prochains mois...Avec Persona 5 Royal, Trials Of Mana, FFVII-R (le 1er épisode) et Bravely Default 2 (et certainement d'autres non annoncés...), Xenoblade DE fait clairement partie des gros jrpg prévus en 2020.Voilà, j'espère que ceux qui n'y ont jamais joué auront envie de le découvrir...