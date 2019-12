A la base, je voulais me contenter d'un top 10, mais vu la densité de ce qui nous attend l'année prochaine (voire au-delà pour certains), j'en ai finalement fait un top 50. Va y avoir des morts.



Les jeux sur lesquels je garde un oeil, mais dont j'ai peu d'espoir

50. Minecraft Dungeons

49. Predator : Hunting Grounds

48. Medal of Honor Above and beyond

47. One Piece Pirate Warriors 4

46. Bleeding Edge



Les jeux qui risquent de me faire planer

45. Humankind

44. Paper beast

43. Gods and monsters

42. Everwild

41. Flight Simulator



Un peu de RPG jap (pas leur meilleure année)

40. Phantasy Star Online 2

39. Persona 5 Royal

38. Xenoblade Chronicles : complete edition

37. Ys IX

36. Tales of Arise



Un peu d'indé

35. Little Nightmare 2

34. 12 minutes

33. Hollow Knight : Silksong

32. Oddworld Soulstorm

31. Spelunky 2



Des jeux jap portés action

30. Deadly Premonition 2

29. No more Heroes 3

28. Nioh 2

27. Yakuza : like a dragon

26. Dragon Ball Z Kakarot



Des suites longtemps attendues

25. Baldur's Gate 3

24. Diablo IV

23. Overwatch 2

22. Dying Light 2

21. Watch Dogs Legion



Des jeux pour les plus jeunes

20. Marvel's Avengers

19. Animal Crossing New Horizons

18. Tell me why

17. Dreams

16. Psychonauts 2



Des jeux nerveux

15. Deathloop

14. Doom Eternal

13. Byonetta 3

12. Ghost of Tsushima

11. Ori and the will of whisps



Et finalement le fameux top 10 :

10. Halo Infinite

Le retour de Halo dans un tout nouveau moteur. Allez Microsoft, montrez nous que vous savez encore faire de bons jeux.



9. Beyond Good and Evil 2

La suite d'un jeu culte. Avec des ambitions sur-démesurées. En espérant qu'il tienne toutes ses promesses.



8. Hellblade 2

Le 1e jeu next gen annoncé. Par un studio que j'affectionne tout particulièrement. Et dont le premier Hellblade m'avait particulièrement convaincu.



7. Resident Evil 3 Remake

RE2 Remake était dans mon top 3 de cette année. Faudra que Capcom tape aussi fort. Ca a l'air bien parti.



6. Metroid Prime 4

Le retour de la meilleure série des "FPA". Avec un des meilleurs studios aux commandes.



5. Final Fantasy VII Remake (episode 1)

Le retour du RPG jap qui a fait découvrir son genre aux européens. Dans une version remaniée qui convainc tout le monde



4. Half Life Alyx

La suite/préquelle d'une série qu'on attendait tellement qu'on a du mal à croire qu'elle existe réellement. Il fera acheter de la VR à pas mal de monde



3. Zelda Breath of the wild 2

La suite du meilleur jeu de la gen (jusqu'à présent). Tout le monde est très confiant.



2. Cyberpunk 2077

Les rockstar du nord nous réservent leur jeu pour l'année prochaine. Dans un tout nouvel univers plein de science fiction. Et naturellement tout le monde est hypé.



1. The Last of Us Part II

La suite du meilleur jeu de la gen précédente arrive. Par le meilleur studio au monde actuellement. C'est toute l'industrie qui retient son souffle.



0. The Elder Scrolls 6 ou GTA6

Ok, là y a vraiment aucune chance pour 2020. Ou alors, ça devient vraiment la meilleure année de tous les temps.