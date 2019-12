Le constructeur de carte de mémoire Macronix vient d'annoncer que pour 2020, Il lancera une nouvelle serie de carte donc la capacité serait de 64GB.Nintendo serait le premier client de cette nouvelle génération de carte 64 GB, actuellement la plus grosse carte ayant servi pour la switch serait de 32 GB qui à servi pour the Witcher 3.De nouvelle pérspective avec ses nouvelles capacité pour la dernière née des consoles Nintendo

posted the 12/23/2019 at 08:16 AM by armando