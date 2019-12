Valiant signe un partenariat pour amener Bloodshot, Ninjak et compagnie en JV.

Depuis le rachat de l'éditeur Valiant par la compagnie chinoise DMG Entertainement, le mot d'ordre semble être à l'expansion de l'univers sur tous les formats. Alors que le premier film live action Bloodshot de Sony Pictures est attendu pour le début d'année prochaine, le Hollywood Reporter nous rapporte que l'univers de Valiant devrait également se décliner en jeux vidéo.

Le média américain nous explique en effet que Valiant a signé un important partenariat avec le développeur de jeux vidéo Blowfish Studios, studio indépendant à qui l'on doit Gunscape, War Tech Fighters ou Stormboy - des produits qui ne rentrent pas dans la catégorie des jeux AAA, loin de là - pour porter les héros de son univers chez les joueurs et joueuses du monde entier.

Si les détails sont encore gardés sous scellé, le PDG de DMG Entertainment et le responsable des publications de Blowfish Studios sont tous les deux (en plus d'être contents) explicites dans leurs déclarations en parlant de jeux au pluriel, et en citant explicitement Bloodshot (en toute logique), X-O Manowar et Ninjak. Les trois héros pourraient donc être la priorité de ce partenariat - attendu que les jeux ne devraient pas mettre trop de temps à être développés non plus.

Une façon supplémentaire pour pousser le parc des héros Valiant au-delà des comics par ces autres types de médias - et une façon pour l'éditeur de revenir vers le jeu vidéo, ce qui n'avait plus été fait depuis la période où Valiant était propriété d'Acclaim Entertainment dans les années '90. A voir ce que le partenariat donnera - on sera curieux de voir les jeux qui en découleront.