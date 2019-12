Le studio indépendant cherche des "Senior Designers" amateurs de RPG, notamment des licences Diablo, Zelda et Dark Souls. "Vous aimeriez avoir l'occasion de travailler sur un RPG qui ose innover et aller bien au-delà de ce que le genre a offert aux joueurs jusqu'à présent", peut-on lire. Notez que Moon Studios fonctionne de manière atypique puisque ses employés sont répartis aux quatre coins du monde.



Les ambitions sont affichées, mais il faudra sans doute se montrer patient avant d'entendre parler concrètement de ce projet. En attendant, rappelons que Ori and the Will of the Wisps sera disponible le 11 mars prochain sur PC et Xbox One, y compris dans le catalogue du Xbox Game Pass.