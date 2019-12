Et si on tapait une bonne tronche de rire en regardant un HS sur ces vielles séries totalement fauchées et hyper mal jouée de l'époque du Club Dorothée ? Préparez vous à plonger sur les ABVerse avec JDG !







Après j'avoue que ça me parle pas des masses, je suis né en 94, et le temps que je grandisse assez pour pouvoir allumer une TV, le Club Dorothée avait déjà disparue, même si ça ne m'as pas empêchée d'avoir un énorme sourire en regardant cette vidéo.



Même si franchement c'est assez facile de taper sur ce genre de trucs, autant que sur Sonic Boum ou DBS.



Et parmi vous, qui as connu cette époque des séries AB ?