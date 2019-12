Souvenez-vous il y a quelques mois, scandale lorsque Sony a fait annuler la sortie du jeu sur VITA et PS4. Bonne nouvelle pour les vicelards ! Ça sort sur Steam début 2020 !https://store.steampowered.com/app/1163590/Bullet_Girls_Phantasia/

posted the 12/21/2019 at 05:10 PM by mahatma