Bon =) ! J'ai un petit soucis !J'ai voulu encourager un petit Youtuber par rapport à ses vidéos, d'autant plus qu'il est sur Gamekyo. J'ai... Participer à un des concours de la dites chaînes, mais bon, étant donné que j'ai participé avec la chaîne de mon blog, je n'espérais pas du tout gagner - il y avait très peu de participant, je me suis dis pourquoi pas et basta.Le soucis ? Bah j'ai gagné... Curieux hasard.Liens dailymotion : https://www.dailymotion.com/video/x7pgr0o Bon, pourquoi je suis ici à raconter ma vie ? Parce que cette personne a curieusement fait une vidéo pour annoncer que j'ai gagné (les fameux codes PSN heiiin qu'il n'a pas besoin d'utiliser selon lui car il en est blindé et qu'ils tombent du ciel), sauf que... Je n'ai rien reçu (mais je m'y attendais). Et évidemment, au moment de réclamer le lot (parce que silence radio sinon), il a été malencontreusement envoyé à une autre adresse email que celle que j'ai envoyée 3 fois (ah ah logique en même temps).Bref, pourquoi j'écris cet article ? Car je sais comment fonctionne Youtube et la superbe fonction permettant de masquer un utilisateur sur une chaîne. Et comme je sais que The Unit Show traine sur Gamekyo, et que je lui demande, par la présente,, car je n'ai pas envie d'être lié de près ou de loin à ses pratiques malhonnête d'obtention de followers (surtout les plus jeunes, à quelques jours de Noël, ça peut leur péter le moral sérieux).Désolé pour cet article pour les non concernés, mais au moins, il s'abstiendra de publier ses concours ici (vous le connaissez surement pour ses fameux NOOB STORY).