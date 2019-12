Selon ses estimations, les pièces utilisées dans ces appareils devraient faire grimper les coûts de production entre 460$ et 520$. Cela n'empêchera pas une vente à perte, technique largement utilisée par le passé, notamment pour la PlayStation 3 qui coûtait 800$ à Sony et n'était revendue que 599$ au lancement. Quoi qu'il en soit, l'analyste de Niko Partners imagine désormais un tarif de lancement de 500$ pour la Xbox Series X. Une simple estimation certes, mais il est clair que les machines de neuvième génération seront plus onéreuses que leurs prédécesseurs...

"Pour l'instant, je m'attends à une facture matériel + fabrication pour les consoles Series X de 460$ à 520$ (ce ne serait pas le prix de vente). Bien sûr, ce n'est qu'une estimation très anticipée et cela pourrait largement évoluer. Je mettrai à jour ce billet lorsque plus d'infos seront confirmées."