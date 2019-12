1 An après son test de Pokémon Let's Go Pikachu, Monsieur Plouf vas redonner sa chance à un RPG Pokémon, arrivera il cette fois à comprendre le Scénario et les Mécanismes de l'Univers Pokémon ?Probablement pas, mais ça seras toujours amusant de voir la Chronique du jeune plouf alors qu'il parcourait la Région de Galar pour devenir Maître Pokémon, rendez-vous donc à 18 H donc le Live ou ça sera la Guerre !Ça fait un moment que je suis les vidéos de Mr Plouf, et j'aime bien son style de critique ainsi que ses personnages ploufesque, et je pense qu'il mérite largement son nombre d'abonnés.