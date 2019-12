Bonsoir à tous, la saison 2 de the promise neverland à une date, et elle démarrera donc en octobre 2020 au Japon, après la découverte des 12 premiers épisodes, ce manga est juste énorme, je vous le conseille bien évidemment, j'attends impatiemment cette saison 2, mais c'est encore loin, on va devoir s'armer de patience pour découvrir la suite tant attendue !

The promise neverland va être aussi adapter en film live qui sortira en décembre 2020 ! (bon moi ça m'enballe pas du tout ce film live)