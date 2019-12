On ne peut pas dire que Keiji Inafune a le mojo ces dernieres années. Entre un Mighty N°9 foireux, un Red Ash dont seul l'OAV est sorti, un Kaio: King of Pirates annulé et maintenant ça...En effet sortie en Juin dernier le jeu mobile Dragon and Colonies de Keiji Inafune et Level 5 fermera deja ses portes le 17 Fevrier prochain.