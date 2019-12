La disponibilité des différents volets de la saga Star Wars en 4K sur la plateforme Disney+ nous avait mis la puce à l'oreille. C'est aujourd'hui en ce jour de la sortie dans les salles obscures du très attendu Star Wars : L'Ascension de Skywalker qu'une nouvelle réjouissante vient de tomber.



Si l'on s'appuie sur le célèbre revendeur BestBuy aux USA, l'intégrale de la saga Star Wars sera bien disponible au printemps prochain au format 4K Ultra HD Blu-ray. Un coffret vient d'être aperçu sur le site du revendeur avec une date de sortie fixée au 31 mars 2020.



Voici la description du coffret qui devrait contenir un total de 27 disques :



"Les 9 films de la saga Star Wars Skywalker disponibles pour la première fois de son histoire dans une seule et même collection. La saga prend fin. L'histoire vivra pour toujours."



A priori, le coffret n'intégrera pas les spin-off Solo et Rogue One : A Star Wars Story. Un communiqué officiel ne devrait pas tarder à tomber !