A titre purement informatif pour le moment je voulais savoir combien ça couterais un PC Portable capable de faire tourner Gears Tactics ?Le moins cher possible car j'ai pas prevu de faire beaucoup d'autres jeuxVoila les configurations :Configuration minimale :Système d’exploitation et processeur 64 bits nécessairesSystème d’exploitation : Windows 10 64-bitProcesseur : Intel i3 Skylake | AMD FX-6000Mémoire vive : 8 GB de mémoireGraphiques : AMD Radeon R7 260X | NVIDIA GeForce GTX 750 TiDirectX : Version 12Réseau : Connexion internet haut débitEspace disque : 45 GB d’espace disque disponibleCarte son : DirectX compatibleConfiguration recommandée :Système d’exploitation et processeur 64 bits nécessairesSystème d’exploitation : Windows 10 64-bitProcesseur : Intel i5 Coffee Lake | AMD Ryzen 3Mémoire vive : 8 GB de mémoireGraphiques : AMD Radeon RX 570 | NVIDIA GeForce GTX 970DirectX : Version 12Réseau : Connexion internet haut débitEspace disque : 45 GB d’espace disque disponibleCarte son : DirectX compatible