Salut,Mon PC portable de 2012 ne fait plus fonctionner Euro Truck Simulator 2 depuis l'extension de la dernière carte et bug aussi sur Shenmue 1 (mais pas le deux ^^")C'est un Intel i3 et AMD Radeon, je n'ai pas plus de précision, n'étant pas chez moi pour l'instant.Donc je recherche un PC portable faisant tourner les deux jeux cités plus haut.Merci à vous. Si vous avez des conseils, je suis preneur. Je veux juste ne pas mettre trop chère.PS : Pour le lecteur DVD, ce n'est pas très grave, j'ai vu que cela ne coûtait pas trop chère en externe.