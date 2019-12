Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech









Analyse technique d'Assassin's Creed The Rebel Collection par Digital Foundry :







■Compile regroupant Assassin's Creed IV Black Flag et Rogue avec tous leurs DLC.■Les versions Switch sont meilleures que les versions PS3.■Les deux jeux tournent en 1080p dynamique en docké, les versions PS4 tournaient en 1080p natif.■La résolution la plus basse sur Assassin's Creed IV est de 900p et dans Rogue est de 828p, mais étonnamment, la majorité du temps c'est en 1080p.■En Portable la plupart du temps c'est du 720p dynamique en jeu.■L'anti-aliasing utilisé ici est moyen et laisse apparaître l'effet d'escalier facilement.■Malgré les améliorations par rapport à la PS3, ces portages Switch sont basés sur les versions old gen PS3/360 (au lieu des remasters HD sortis sur PS4/XBO).■Les versions Switch ont une occlusion ambiante, un filtrage de texture et des ombres supérieure à la PS3, mais la qualité des textures, de végétation, les reflets et la qualité/quantité NPC sont les mêmes que sur la version PS3.■Ça reste proche de la version PS4 en termes de qualité d'image pure grâce à la résolution plus élevée, mais il manque les effets graphiques améliorés, les matériaux, la végétation, les reflets... etc qui montrent une nette différence entre les deux.■La qualité du son de cette compilation Switch est médiocre .■Les deux jeux tournent en 30fps avec du v-sync, en revanche l'affichage de la minimap est limité à 15fps.■La mise à l'échelle dynamique assure que la fréquence d'images correspond généralement à des baisses mineures en particulier dans les zones ouvertes.■Problème de frame pacing présent.■En mode portable c'est plus ou moins le même framerate, mais avec des baisses moins fréquentes qu'en mode Salon, bien que le soucis du frame pacing est toujours là.■Globalement ça reste une grosse amélioration par rapport à la version PS3 en ce qui concerne le taux d'images par seconde.