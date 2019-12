On apprend de la bouche du producteur du studio Ghibli Toshio Suzuki que len'est acheté qu'aIl explique aussi que du fait de son âge (80 ans) il ne peut produire qu'une minute de film par moi contre 10 avant. Si on savait que le film était initialement prévu pour 2019 2020 ( et les JO au Japon), il précese qu'à présent plus aucune deadline n'est arrêtée et qu'ils sortira quand il sera prêt. Le producteur précise aussi que de toute façon Miyasaki continuera de faire des films jusqu’à sa mort.Quand on sait que ses films durent entre 90 et 120 minutes. On est en droit de se demander si il parviendra à l'achever.