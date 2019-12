- un nouveau trailer de RE 3 est en préparation et sera disponible début 2020.



Cette fois ci Nemesis y sera montré, il y aura Carlos et Dario qui tiendra un rôle bien plus important... Capcom prendra bien plus de liberté scénaristique que pour RE2 Remake.



Demain RE3 fera la couverture du célèbre magazine famitsu avec des interviews des producteurs.