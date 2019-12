Ce foutu patch ne devrait plus tarder à être disponible pour PS4 et Xbox One (il l'était déjà depuis un moment sur Switch).Il devrait corriger d'autres bugs mineurs... comme quoi, tout vient à point à qui sait attendre.(Les détails du patch dans le lien en début d'article)

Who likes this ?

posted the 12/18/2019 at 02:15 AM by xenofamicom