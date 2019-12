Le SSD exceptionnellement puissant de la PlayStation 5 offre un nouveau niveau de détail pour chaque objet ainsi qu'un temps de chargement transparent pour notre monde gigantesque. Nos combats sont aussi de nature kinesthésique, c'est à dire qu'ils s'adapteront aux gachettes adaptatives et au feeling haptique de la nouvelle manette pour rendre les affrontements exaltants et viscéraux, et ce de façon instantatnée.

Annoncé lors des Game Awards 2019, Godfall est le tout premier jeu officiellement confirmé sur PlayStation 5 : on ne sait pas encore grand-chose de ce titre énigmatique, si ce n'est qu'il s'agit d'un jeu d'action à la troisième personne développé par Counterplay Games et édité par Gearbox. Toutefois, le creative director du projet a livré une interview à PlayStation Lifestyle, dans laquelle il livre quelques informations intéressantes.Entre autres, le looter-slasher exploiterait tout particulièrement les nouvelles technologies de la DualShock 5, la manette de la prochaine console de Sony, ainsi que de la machine elle-même.Pour rappel, cD'ailleurs, le patron de Sony Interactive Entertainment s'avouait très surpris de la technologie après l'avoir essayé sur une version avancée de Gran Turismo Sport.De plus, la DualShock 5 intégreraQuoiqu'il en soit, on a très hâte de voir le résultat, sur Godfall ou sur un autre titre.