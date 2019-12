"Alors que nous approchons des nouvelles consoles, j’espère vraiment que Microsoft a fait le ménage dans le département de l’édition après avoir complètement chié pendant toute une génération. J’étais un grand fan de la Xbox360 mais je ne me souviens jamais d’une chute de grâce aussi dramatique et soutenue en termes de contenu."

"Pour clarifier, je ne parle pas du tout de la communication de lancement désastreuse, qui a été facilement surmontée. Au lieu de cela, l’échec constant de la publication en interne à donner le feu vert et à travailler avec des studios de première / troisième zone pour livrer un contenu de qualité. J’espère que cela changera avec Hellblade II etc…"

"Aucun des studios rachetés n’est au niveau des first party de Sony et n’arriveront pas avec un support à long terme et un soutien financier. Je préfère cette voie à la création de studios entièrement nouveaux sans culture commune."

Mi-octobre, quelques jours après l’annonce du report de The Last Of Us Part II, on apprenait qu’un nouveau départ venait de frapper Naughty Dog. Il s’agissait de Jonathan Cooper, un énorme talent qui était un pilier chez les Dogs. Début décembre, une fois la clause de confidentialité terminée, on apprenait que ce départ n’était pas en rapport avec Naughty Dog, mais suite à des désaccords avec Sony suite à leurs nouvelles clauses de confidentialités sur les NDA qui posaient soucis avec la seconde activité professionnelle de Jonathan Cooper, à savoir auteur pour le magazine Game Anim.Quoi qu’il en soit, Cooper est désormais uniquement auteur et il ne se gêne pas pour dire son avis. Et il ne semble pas rancunier envers Sony puisqu’il vient de tacler ouvertement les studios Xbox. C’est au cours d’un thread sur Twitter que l’ex-membre des Dogs a donné son point de vue :Suite aux mécontentement des internautes, Cooper a publié deux autres tweet pour approfondir ses propos afin d’éviter tout mal entendu :Avant de rajouter qu’aucun des studios Microsoft n’est à la hauteur des studios PlayStation.Cooper aura-t-il raison ou non ? Seul l’avenir nous le dira. Quoi qu’il en soit, on ne peut pas enlever à Xbox son envie de changer la donne pour la nouvelle génération avec le rachat de nombreux studios et l’envie de créer de nouvelles expériences pour la nouvelle génération et sa Xbox Series X qui vient d’être dévoilée la semaine dernière.