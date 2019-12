La Xbox Series X va obtenir une révélation complète juste avant l'E3, et From Sofware's Elden Ring sera en vedette lors de l'événement.



Shpeshal Ed a déclaré lors d'un récent podcast XboxEra, que la Xbox Series X sera dévoilé en avril ou mai, juste avant le E3 2020. En outre, il semble que Elden Ring va être montré à l'événement, ce qui signifie que le jeu pourrait être une version Cross-Gen.



Même si Shpeshal Ed n'est pas un insider, il a des contacts dans l'industrie, alors c'est probablement quelque chose qui est en train d'être murmuré entre diverses entreprises. Comme aucune annonce n'a été faite et que les plans peuvent changer, nous devons tout prendre avec un grain de sel pour l'instant.



La Xbox Series X est le nom officiel de la Xbox Scarlett, et elle supportera une résolution 4K et 60 FPS, avec la possibilité d'une capacité jusqu'à 120 FPS et 8K.



D'un point de vue technique, cela se traduira par des visuels de classe mondiale en 4K à 60FPS, avec la possibilité d'atteindre 120FPS, y compris la prise en charge du taux de rafraîchissement variable (VRR), et la capacité 8K. Propulsée par notre processeur sur mesure utilisant la dernière architecture Zen 2 et l'architecture RDNA de nouvelle génération de nos partenaires chez AMD, la Xbox Series X offrira un ray tracing matériel accéléré et un nouveau niveau de performance jamais vu auparavant dans une console. De plus, notre technologie brevetée VRS (Variable Rate Shading) permettra aux développeurs d'exploiter encore plus le GPU et notre SSD de nouvelle génération éliminera virtuellement les temps de chargement et amènera les joueurs dans leur univers de jeu plus rapidement que jamais auparavant.



La Xbox Series X sera lancée l'année prochaine dans le monde entier. Nous vous tiendrons au courant de l'évolution de la console dès qu'il y en aura d'autres, alors restez à l'affût de toutes les dernières nouvelles.