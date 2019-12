C'est actuellement en accès anticipé & tests publics fermés pour quelques chanceux. Ce test durera 2 semaines si tout se passe bien, donc c'est à dire si les bugs rencontrés se corrigent facilement durant ces deux semaines. Si beaucoup trop de bugs, le test pourra être prolongé mais si tout se passe bien, le Projet Lunar sera rendu publique très rapidement (avant la fin de l'année?)Presque toutes les fonctionnalités que la team souhaitait avoir seront dispo dans la version 1.0. Il y a tout de même une liste minime de fonctionnalités qui seront dispo plus tard. Par faute de temps, ça ne sera pas dispo dans la première version 1.0Nous aurons prochainement une feuille de route de ce fameux Projet Lunar, pour rappel ce projet a été lancé il y a 3 mois.Je cite : "Nous fournirons prochainement les mises en garde et les lacunes de Projet Lunar 1.0, la liste des fonctionnalités disponible et notre feuille de route pour la prochaine version".Pour ma part, j'ai toujours ma mini dans le carton, pas encore déballé :

posted the 12/17/2019 at 11:31 AM by ioop